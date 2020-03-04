Новосибирск, , 05:33 — REGNUM Новосибирская область оказалась на седьмом месте по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций среди регионов Сибири за период с января по декабрь 2019 года. Таковы данные Новосибирскстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уровень заработной платы в регионе за 2019 год составляет 38 365 рублей.

Новосибирская область по данному показателю опережает только Омскую область (35 194 руб.), Алтай (32 873 руб.) и Алтайский край (27 956 руб.).

Больше других в регионе зарабатывают те, кто связал свою деятельность с финансами и страхованием — 71 320 рублей, меньше всех получают те, чья работа связана с деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания — 22 011 рублей.

Более высокий уровень заработной платы среди регионов Сибири в Красноярском крае (49 623 руб.), Иркутской (45 875 руб.), Томской (43 718 руб.) и Кемеровской областях (41 684 руб.).

По данным Новосибирскстата, во многом это объясняется «особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента».

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