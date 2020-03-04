Новосибирск, , 05:20 — REGNUM В Сибирском федеральном округе среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций в январе - декабре 2019 года составила 40 880 рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«Более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — уточняет региональный орган статистики.

На первом месте среди сибирских регионов по размеру зарплаты находится Красноярский край — 49 623 руб., следом идёт Иркутская область — 45 875 руб., на третьем месте оказалась Томская область — 43 718 руб., на четвёртом — Кузбасс с 41 684 руб., на пятом Хакасия с зарплатой 40 298 руб, на шестом — Тува с 39 251 руб., на седьмом — Новосибирская область с 38 365 руб., на восьмом — Омская область с 35 194 руб., на девятом — Алтай с 32 873 руб. и на десятом расположился Алтайский край — 27 956 руб.

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