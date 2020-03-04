Черновцы, Украина, , 01:25 — REGNUM Стихийный митинг рядом с домом мужчины, которого госпитализировали с коронавирусом, устроили жители города Черновцы с требованием изолировать и его супругу, оставшуюся в квартире, 3 марта сообщает издание «Общественное».

Как отметила директор департамента охраны здоровья Черновицкого областного совета Мария Полищук, несмотря на то, что медицинских оснований нет, женщина согласилась поехать с сотрудниками скорой помощи, поскольку нервничает и устала. Из соображений безопасности Полищук не уточнила куда отвезли супругу заболевшего.

Кроме того, по словам чиновницы, после требований митингующих в подъезде дома была проедена дезинфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Новых Санжарах произошли беспорядки после решения властей Украины привезти в поселок на карантин эвакуированных из Китая людей. Несогласные с таким решением жители населенного пункта заблокировали въезд, забросали камнями автобусы, на которых везли эвакуированных и подожгли баррикады на дороге.

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