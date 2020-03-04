Вашингтон, , 01:10 — REGNUM В сеть выложили концепт-арт, в котором ёжа Соника из видеоигр Sega превратили во Флэша из комикс-вселенной DC. Изображение было опубликовано 3 марта на портале Screen Rant.

https://www.instagram.com/p/B87pxPJJd46/

Над созданием концепт-арта работал художник и дизайнер, известный в Instagram под ником ArtofTimeTravel. Он отметил, что на создание этого изображения его вдохновил фильм «Соник в кино», который недавно вышел на большие экраны.

Напомним, премьера фильма в России состоялась в России 20 февраля 2020 года. На сегодня мировые сборы картины составили $265 млн (при бюджете $85 млн).

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