Нью-Йорк, США, , 01:02 — REGNUM Фанаты серии Grand Theft Auto (GTA) предположили, что студия Rockstar Games скоро может опубликовать некие рекламные видео с информацией о шестой части популярной игры. Об этом 3 марта сообщил портал Screen Rant.

Такой вывод они сделали после того, как заметили изменения на YouTube-канале компании. Они обратили внимание, что по состоянию на 12 февраля 2020 года на нём было зарегистрировано 258 роликов, 255 из которых были доступны для просмотра.

В настоящее время на канале зарегистрированы 260 видео, из которых с января 2020 года было выпущено только одно. Таким образом, на YouTube-канале Rockstar сейчас присутствуют четыре неких неопубликованных ролика.

Впрочем, автор статьи отмечает, что, скорее всего, эти видео посвящены другим проектам студии, например, Red Dead Online или Grand Theft Auto Online.

В январе 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Rockstar уже может работать над шестой частью GTA. Поклонники игры заметили, что студия подала в британские налоговые органы заявку на получение налоговых льгот по причине старта нового проекта.

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