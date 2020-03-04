Москва, , 00:36 — REGNUM Британская BBC World News пока не получала сведений от Роскомнадзора в связи с составлением протоколов о нарушении российского законодательства, сообщили 3 марта в пресс-службе телерадиовещательной корпорации.

«Мы еще не получили подробную информацию о претензиях, предъявленных Роскомнадзором», — сообщили в BBC.

Вместе с тем в корпорации подчеркнули, что стремятся полностью соблюдать законы тех стран, где осуществляется их деятельность.

Ранее, напомним, Роскомнадзор составил протоколы о нарушении закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Речь, в частности, идёт об отсутствии знака маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, содержащих «описание или изображение жестокости и насилия».