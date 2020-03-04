Рим, , 00:28 — REGNUM Более половины граждан Италии из-за опасения заразиться коронавирусом перестали ходить в «людные места» и в целом вести социально активный образ жизни, передает Termometro Politico во вторник, 3 марта, со ссылкой на исследование Euromedia.

Первое утверждение верно для 56% респондентов, второе — для 53%. Кроме того, 31% опрошенных намерены отменить или перенести поездки.

По данным властей страны на вечер вторника, 3 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек (на 27 больше, чем днём ранее). 160 человек выздоровели. Общее число заболевших — 2263 человека.