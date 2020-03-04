Дублин, , 00:26 — REGNUM Второй заболевший COVID-19 был выявлен на территории Республики Ирландия, сообщает пресс-служба ирландского департамента здравоохранения.

«Подтверждаем, что в Ирландии выявлен новый случай COVID-19», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вторым пациентом с коронавирусом нового типа стала женщина, которая недавно совершала поездку на север Италии. О ее состоянии пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом у жителя Ирландии был выявлен 29 февраля. Им оказался мужчина, прибывший из Италии. Власти сразу начали поиск всех, с кем контактировал зараженный.

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