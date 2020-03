Белвью, США, , 00:23 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер, в котором показан геймплей очередного сезона многопользовательского шутера Destiny 2. Ролик был опубликован 3 марта на YouTube-канале проекта.

Длительность видео, посвящённого Season of the Worthy составляет около двух минут. Ролик даёт геймерам понять, с чем им придётся столкнуться уже 10 марта 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в новом сезоне разработчики вернут в игру популярный PvP-режим (игрок против игрока) Trials of Osiris. Студия Bungie также заявляла о том, что планирует переработать концепцию FOMO (fear of missing out — упущенная выгода).

