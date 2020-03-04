Милан, Италия, , 00:15 — REGNUM Миланский театр Ла Скала приостанавливает проведение всех мероприятий до 11 марта, такое решение было принято администрацией театра во вторник, 3 марта.

Ранее во вторник стало известно, что у одного из сотрудников Ла Скала был обнаружен коронавирус. Это был уже второй случай — ранее тот же вирус был зафиксирован у одного из хористов, однако тому удалось быстро выздороветь.

По данным властей страны на вечер вторника, 3 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек (на 27 больше, чем днём ранее). 160 человек выздоровели. Общее число заболевших — 2263 человека.