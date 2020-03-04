Ватикан, , 00:05 — REGNUM Папа Римский Франциск болеет простудой, заболевание протекает спокойно. Об этом 3 марта сообщил журналистам официальный представитель Святого престола Маттео Бруни.

Простуда была диагностирована у понтифика несколько дней назад. В настоящее время, по словам Бруни, заболевание протекает спокойно, без эксцессов и осложнений, связанных с другими патологиями.

Бруни уточнил, что папа Римский Франциск каждый день проводит мессы и следит за духовными упражнениями, которые идут в городе Ариччо недалеко от Рима и в которых он не смог принять участие из-за болезни.

Понтифик из-за болезни не смог принять участие в нескольких мероприятиях, в том числе в традиционной литургии в римской Латеранской базилике. Также от отказался от групповых аудиенций и проводил лишь рабочие встречи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что папа Римский прошёл тест на коронавирус нового типа, результат теста был отрицательный.

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