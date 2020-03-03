Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Ограничения на поездки в Японию могут быть введены Соединёнными Штатами, сообщил 3 марта журналистам американский президент Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос о возможном запрете из-за эпидемии вируса COVID-19 на поездки в Страну восходящего солнца, Трамп сказал:

«Если это будет необходимо, то я это сделаю».

Напомним, в Японии на сегодняшний день от уханьского коронавируса умерли шесть человек, заболевших 995. Выздоровели 32 человека.

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