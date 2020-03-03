Рим, 3 марта 2020, 23:47 — REGNUM Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во вторник, 3 марта, подверг резкой критике ролик, показанный на французском телеканале Canal+.
В ролике обыгрывалось название пиццы Corona, подпись под изображением блюда гласила «Covid 2019».
Ди Майо потребовал реакции французских властей. Позже руководители канала извинились за неудачную шутку, а глава МИД Италии заявил, что готов пообедать пиццой вместе с послом Франции.
По данным властей страны на вечер вторника, 3 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек (на 27 больше, чем днём ранее). 160 человек выздоровели. Общее число заболевших — 2263 человека.