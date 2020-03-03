Талька, , 23:38 — REGNUM Первый случай заражения вирусом COVID-19 выявлен в Чили, сообщил 3 марта чилийский президент Себастьян Пиньера в Twitter.

Заражение уханьским коронавирусом подтвердилось в городе Талька у врача, недавно побывавшего в Сингапуре. Его состояние не тяжёлое.

Мужчина помещён в карантин у себя дома. Состояние здоровья всех, с кем он контактировал, находится на контроле у чилийских врачей.

Напомним, в Сингапуре число инфицированных уханьским вирусом составляет 110 человек, из которых 74 выздоровели, а семеро находятся в тяжёлом состоянии.

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