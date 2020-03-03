Рим, , 23:37 — REGNUM Власти Италии в ближайшее время раздадут гражданам 400 тысяч медицинских масок, сообщили в национальной службе гражданской обороны во вторник, 3 марта.

Маски будут переданы в первую очередь в северные регионы страны, в которых было выявлено наибольшее количество случаев коронавируса.

По данным властей страны на вечер вторника, 3 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек (на 27 больше, чем днём ранее). 160 человек выздоровели. Общее число заболевших — 2263 человека.