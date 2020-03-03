Вашингтон, 3 марта 2020, 23:24 — REGNUM В американском штате Вашингтон число умерших от коронавируса достигло девяти человек, сообщает 3 марта медицинское управление штата.
Кроме девяти умерших, установлено 27 случаев заражения коронавирусом, а ещё более 230 человек наблюдаются врачами, так как у них подозревают заболевание.
Ранее власти штата Вашингтон сообщали о шести погибших от коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Британии объявили максимальный уровень угрозы ситуации распространения коронавируса пневмонии.
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