Эр-Рияд, , 23:28 — REGNUM Новые меры в аэропортах в связи с эпидемией коронавируса предприняли власти Саудовской Аравии. Об этом 3 марта сказано в сообщении пресс-службы МВД королевства.

Дополнительные превентивные меры по борьбе с распространением коронавируса приняты на пропускных пунктах на границе страны. Они коснутся тех граждан, которые посещали страны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Граждане других стран Персидского залива, которые ранее могли пересечь границу Саудовской Аравии без визы, если они посещали страны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, сейчас смогут въехать в Саудовскую Аравию лишь после прохождения 14-дневного карантина и подтверждения отсутствия заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом случае заражения коронавирусом, выявленном в Саудовской Аравии. Инфекция была обнаружена у гражданина, приехавшего на родину из Ирана.

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