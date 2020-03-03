Вашингтон, , 22:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп перечислил свою заработную плату за четвёртый квартал 2019 года на меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила 3 марта пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

По её словам, денежные средства в размере $100 тысяч были переданы министерству здравоохранения и социальных служб страны.

Пресс-секретарь напомнила, что после победы на президентских выборах Дональд Трамп отказался от зарплаты главы Белого дома, которая составляет $400 тысяч в год, и взял на себя обязательство жертвовать эти средства на различные благотворительные цели.

Ранее сегодня в администрации Дональда Трампа не исключили возможности введения чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса. Число заразившихся вирусом в США приблизилось к сотне человек, двое пациентов скончались в результате заболевания.

Читайте развитие сюжета: Английские медики заявили о максимальном уровне угрозы коронавируса