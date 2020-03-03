Абу-Даби, , 23:27 — REGNUM Контакт с двумя заболевшими коронавирусом гражданами РФ держит посольство России в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 3 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего советника посольства РФ в Абу-Даби Юрия Видакаса.

По данным посольства, состояние граждан России, у которых был выявлен коронавирус, оценивается как удовлетворительное. Они госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

Посольство постоянно находится на связи с российской командой, которая прибыла в ОАЭ для участия в велогонке, с самими заболевшими и властями Эмиратов. Заболевшие граждане РФ будут проходить серию тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух гражданах России, у которых в ОАЭ был выявлен коронавирус.

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