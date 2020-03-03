Мадрид, , 22:33 — REGNUM Первый случай смерти в результате заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в Испании, передаёт телеканал 24 Oras.

Как сообщается, пациент с коронавирусом скончался 3 марта на территории автономного сообщества Валенсия.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в Испании достигло 134 человек. По данным министерства здравоохранения страны, семеро заболевших находились в тяжёлом состоянии в реанимации.

Наибольшее число случаев заражения вирусом отмечено в Мадриде.

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