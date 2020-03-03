Буэнос-Айрес, , 22:04 — REGNUM Наличие в крови вируса COVID-19 подтвердилось у жителя Аргентины, сообщил 3 марта журналистам аргентинский министр здравоохранения Хинес Гонсалес Гарсиа.

Как отметил чиновник, заразился вирусом аргентинец, вернувшийся не так давно из ЕС. Во время своего европейского турне он побывал в Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Италия среди стран ЕС «лидирует» по числу инфицированных уханьским вирусом. Сегодня стало известно, что в этой стране умерли от нового вируса уже 79 человек.

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