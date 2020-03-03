Абу-Даби, , 21:33 — REGNUM Коронавирус COVID-2019 подтверждён у двух граждан России в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 3 марта сообщила пресс-служба минздрава ОАЭ.

В ОАЭ ранее были отменены велогонки из-за заболевших коронавирусом спортсменов, участников соревнований. Подробности о заболевших не сообщаются.

На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, вне Китая зарегистрировано более 8800 случаев заболевания коронавирусом нового типа. За сутки количество заразившихся возросло на 1598 человек. Общее число летальных случаев составило 128.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению специалистов ВОЗ, пандемию по коронавирусу объявлять рано.

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