Нашвилл, США, , 21:28 — REGNUM Число жертв торнадо в американской штате Теннесси возросло до 22, передаёт 3 марта CNN.

По данным регионального управления по чрезвычайным ситуациям, больше всего жертв торнадо оказалось в округе Патнам: здесь погибли 16 человек. Ещё шестеро погибли в округах Дэвидсон, Бентон и Уилсон.

Напомним, торнадо обрушился на административный центр штата Теннесси в ночь на 3 марта. В результате разрушены здания, оборваны электропровода. В больницах штата находятся более 150 человек.

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