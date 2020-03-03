Рим, , 21:14 — REGNUM Число скончавшихся от заболевания, вызванного вирусом COVID-19, составило в Италии 79 человек, сообщил 3 марта журналистам глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, всего в стране 2263 заболевших уханьским вирусом. За сутки COVID-19 заразились 428 человек и 27 умерли.

Напомним, больше всего в Италии больных в регионе Ломбардия и в области Венето. Италия оказалась самой заражённой новым коронавирусом страной ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Госсекретарь США выразил поддержку Италии в ситуации с коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Аргентине зафиксирован первый случай заражения уханьским вирусом