Токио, , 21:09 — REGNUM Версия игры Death Stranding Хидео Кодзимы для ПК всё же получит защиту от копирования австрийской компании Denuvo Software. Об этом 3 марта сообщил журнал PC Gamer.

Издание обратило внимание: после того, как это стало известно, на форумах Steam тут же появились различные публикации на эту тему. Автор статьи отмечает, что все отзывы на новость исключительно отрицательные.

Известно, что многие геймеры не любят играть в игры, в которые встроен этот модуль защиты от копирования, предоставляющий издателям возможность отсрочки момента появления игры на пиратских ресурсах. Впрочем, издатели часто убирают эту защиту после того, как пиратам удаётся взломать игру.

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