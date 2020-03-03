Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Восемь с половиной миллиардов долларов может выделить американский Конгресс на противодействие распространению вируса COVID-19, заявил 3 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на публичном мероприятии.

Выступая на конференции Национальной ассоциации округов, американский президент отметил, что его администрация «тесно работает с Конгрессом» по законопроекту о выделении помощи регионам.

По словам главы Штатов, он запросил у Конгресса два с половиной миллиарда долларов, но законодатели, вероятно, выделят сумму в восемь с половиной миллиардов.

Трамп «Все вместе очень хорошо работают по предотвращению неконтролируемого распространения заболевания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США число инфицированных уханьским вирусом составляет 103: шесть человек умерли, девять выздоровели, один находится в тяжёлом состоянии.

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