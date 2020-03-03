Эль-Кувейт, , 21:34 — REGNUM Зоопарк закрыли для посетителей в целях борьбы с распространением коронавируса власти Кувейта. Об этом 3 марта сообщило Кувейтскому агентству новостей Генеральное управление по сельхозделам и рыбному хозяйству.

Ведомство информирует, что такое решение было принято в соответствии с распоряжением правительства Кувейта и в интересах здоровья посетителей в качестве превентивной меры борьбы с распространением коронавируса.

Зоопарк закрыт для посещения посетителей, чтобы избежать массовых скоплений людей. О его открытии будет сообщено дополнительно.

В настоящее время в Кувейте выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Большинство заболевших заразились коронавирусной инфекцией во время поездки в Иран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кувейте принято решение об отмене с 1 марта занятий во всех учебных заведениях страны. Кроме того, властями Кувейта издан указ о запрете посещения страны гражданами десяти иностранных государств, где отмечены вспышки коронавируса.

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