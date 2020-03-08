8 марта 2020 | Время чтения 8 мин

Артём Дубровский, , 11:43 — REGNUM Сегодня, восьмого марта, свой праздник отмечают представительницы самых разных профессий. Есть среди них и те, кто выбрал для себя нестандартную «чисто мужскую работу» — и нет, речь не о девушках-сварщиках или электриках. Сегодня мы поговорим о представительницах прекрасного пола, которые буквально «делают танки». Правда, не настоящие, а виртуальные.

Надежда Коновалова Иван Шилов ©ИА REGNUM

Вот уже десять лет белорусская компания Wargaming трудится над World of Tanks — самым популярным танковым симулятором в мире. Несмотря на «мужскую» тематику игры, в её разработке активно участвуют и специалисты-женщины. Одна из них, Надежда Коновалова, согласилась поговорить с корреспондентом ИА REGNUM в разгар праздника.

В Wargaming Надежда работает SMM-специалистом (Social Media Manager) и руководит официальными пабликами по World of Tanks в социальных сетях. О том, каково это, работать с мужчинами (и коллегами, и «клиентами») и каждый день сталкиваться с тысячами негативных комментариев, читайте в нашем интервью.

Расскажите историю вашего трудоустройства в Wargaming. Чем вы занимались до этого и как оказались в святая святых всех танкоманов мира?

До того как прийти в Wargaming, я была маркетологом и работала в SMM-агентстве. Потом переключилась на создание контента для местного белорусского сайта с новостями о киберспортивных дисциплинах. Сайт был небольшим, но с внушительными амбициями. Так что мне приходилось работать не только над его наполнением, но и вести группы в социальных сетях, а также общаться с комьюнити. Ещё я довольно много играла в онлайн-игры (в том числе и в World of Tanks), так что, когда в Wargaming появилась вакансия SMM-специалиста, у меня уже был полный набор необходимых навыков (улыбается).

Офис компании Wargaming в Минске Homoatrox

В чём заключается работа SMM-специалиста в Wargaming? Как выглядит ваш обычный рабочий день?

Я отвечаю за наполнение социальных сетей World of Tanks и оперативное оповещение подписчиков об игровых событиях, акциях, грядущих изменениях и других новостях. Ну и развлекать их не забываем — какие соцсети без мемов? Иногда что-то нужно сделать оперативно, и тогда я подключаю дизайнеров и других специалистов. Но обычно всё уже готово заранее и остаётся только следить, чтобы контент выходил по плану. В общем, мой день похож на день обычного офисного работника, вот только моя сфера ответственности — это оперативное информирование и развлечение четырёх миллионов подписчиков «танчиков» в русскоязычных соцсетях.

Иногда я сопровождаю офлайн-события. Например, дважды ездила на WG Fest в Москве. Звучит, наверное, очень круто, но на деле я оба раза сидела в отдельном помещении для сотрудников, следила за трансляцией на телике, бодро строчила тексты и обрабатывала фотографии, пока за стенкой гремел фестиваль (улыбается). Но мне очень понравилось — люблю задачи, которые выбиваются за рамки рутинных.

Каково это, работать над «мужской» игрой в коллективе с сотрудниками-мужчинами и при этом ежедневно общаться с комьюнити, которое в своём большинстве также состоит из мужчин?

Я считаю, мне очень повезло и с коллективом, и с сотрудниками-мужчинами. Отношения у нас сложились очень крутые и очень профессиональные, да и люди они приятные. В общем, как «отличная команда» из легенд и мифов больших корпораций, только настоящая, а не мифическая. Ну, разве что, если во время перерыва кому-то не повезло во время игры в «танчики», можно нечаянно пополнить запас бесценной лексики (улыбается).

Настоящий танк Wargaming'а на одной из игровых конференций Sergey Galyonkin

Игроки в комьюнити бывают разные: кто-то ругается на чём свет стоит, кто-то обижается, а кто-то благодарит. Я не думаю, что это как-то связано с полом или тем, что игра «мужская» — все мы люди, все мы что-то чувствуем и выражаем эмоции скорее в меру своей воспитанности. Отношусь к этому философски.

Поведение пользователей как-то меняется после того, как они узнают, что с ними общается девушка? Были ли попытки проявить внимание или «познакомиться поближе»?

В игре не сталкивалась. А в соцсетях, мне кажется, для людей я в первую очередь сотрудник Wargaming, а не девушка (улыбается).

Русскоязычное игровое сообщество известно своей излишней токсичностью. Как вам удаётся сохранять спокойствие в ежедневном потоке из гневных комментариев?

Просто «ругательные комментарии» не задевают — такие вещи больше говорят про тех, кто их пишет, чем про то, о чём они пишут. Но бывает обидно, если игрок, например, невнимательно прочитал пост и бушует в комментариях из-за того, что проглядел. Тут, наверное, профессиональная гордость включается: «неужели не смогла донести?»

Можно ли как-то бороться с токсичностью игроков или это навсегда останется частью менталитета русскоязычных геймеров?

Я, наверное, наивная, но, мне часто кажется, что можно. Особенно если чаще вспоминать, что они такие же живые люди и такие же геймеры, как и мы. Например, однажды мы отправили рассылку для подписчиков группы танков с ошибкой, которая сильно бросалась в глаза. Пришлось засучить рукава и помогать отвечать на все гневные сообщения, которые обрушились в личные сообщения. И знаете что? Каким бы гневным ни было сообщение, стоило искренне извиниться за ошибку и пожелать хорошего вечера, как в ответ прилетали радостные смайлики и слова поддержки.

Геймплей World of Tanks Цитата из видео на Youtube

Какими навыками и умениями нужно обладать, чтобы успешно справляться с вашей работой?

Я думаю, в первую очередь — это помнить про игроков, для которых всё делается, и любить (и знать) игру, с которой работаешь. Без этого никакой опыт работы, образование и экспертиза не помогут — будет получаться бездушная ерунда.

Что вы можете посоветовать молодым специалистам, которые ещё только мечтают оказаться на вашем месте?

Если достаточно долго и старательно работать, обрастая опытом и крутыми кейсами, а ещё быть на «ты» с рынком компьютерных игр, то рано или поздно вы неизбежно окажетесь там, где хотите оказаться. Со слабым бэкграундом берут либо на скромные позиции, либо в сомнительные места.

Есть ли игроки, которые запомнились вам больше других?

Вот это один из минусов того, что вы назвали «токсичностью»: иногда мне страшно читать комментарии, поэтому вместе с плохими я пропускаю и хорошие (улыбается). Наверняка среди наших подписчиков есть крутые ребята.

Из первых лет работы в компании я хорошо запомнила стримера Ориона (он поигрывал и в танки), потому что у него была необычная профессия — ювелир. А вообще, у нас была целая серия публикаций в соцсетях под названием «Знай наших». Она посвящена игрокам с необычными профессиями и увлечениями.

Как вы в целом относитесь к видеоиграм? Нужно ли обязательно быть геймером, чтобы работать с игровым сообществом?

Желательно быть, и особенно играть в ту конкретную игру, с сообществом которой ты работаешь. К играм в цело, отношусь очень хорошо, хотя у меня редко хватает на них времени (последнее время кроме «танков» я играла только в Hades от Supergiant Games). В онлайн-играх интересно смотреть, чем и как авторы «цепляют», заставляя тебя играть дальше. А в офлайн-проектах я ценю хорошую историю и особенно люблю «лорную» составляющую (и ищу её везде — даже в онлайн-играх, не предназначенных для этого).

Как давно вы играете в World of Tanks и как относитесь к ней с точки зрения игрока?

Я зарегистрировалась в WoT почти восемь лет назад — было интересно попробовать, что же такое всемирно известное придумали наши ребята. В итоге играла на «арте» (так в игре называют самоходные артиллерийские установки, прим. ред.), а приятели дразнили меня «однокнопочной» (улыбается) Сейчас играю лишь время от времени, особенно когда запускаются новые игровые события или режимы. Например, мне очень понравился режим «Стальной охотник» — у него была захватывающая предыстория, над небольшим роликом по которой я даже работала. Очень жду, когда он вернётся в игру.

Геймплей World of Tanks Цитата из видео на Youtube

Игра, конечно, стала сложнее: это касается и количества техники, и новых механик, и интерфейса. Но в остальном всё так же, как и в других онлайн-играх: уделяй им достаточно времени и интереса — и будешь побеждать.

В честь праздника: как в Wargaming отмечают восьмое марта (и другие значимые события)?

На восьмое марта наши девочки уходят домой с цветами — это то, что из года в год не меняется (улыбается).

Раньше игровая индустрия считалась местом «чисто для мужчин». Насколько эта ситуация изменилась сегодня? Какие специальности вы считаете наиболее подходящими для сотрудников-девушек?

Девушки в Wargaming занимают самые разные позиции и не раз прикладывали руку как к новым игровым событиям и режимам, так и к более привычным элементам «танков», которые игроки видят каждый день. Насчёт ситуации в целом: с одной стороны, тяжести здесь таскать не нужно и крутым специалистам любого пола будут рады. С другой, какие-то индивидуальные особенности у мужчин и женщин всё-таки есть. Мне кажется, из девчонок получаются отличные многозадачные специалисты, которые могут быть в десяти местах и контролировать дюжину процессов одновременно, в то время как мужчинам (тут я, конечно, только предполагаю) проще справляться с более монотонной работой: написанием кода, решением рутинных задач и ответами пользователям. В любом случае геймдев сейчас открыт для всех, главное, чтобы людям было что предложить.

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