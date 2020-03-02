Ольхонский район, Иркутская область, , 08:40 — REGNUM Вопреки всем законам, защищающим Байкал и его жемчужину — остров Ольхон — вопреки судебным решениям, незаконные постройки на берегах Священного моря ничто не носит, напротив, в интернете можно найти информацию о бронировании номеров в таких незаконных гостиницах. Об этом на пишет иркутский учёный Виталий Рябцев:

Мыс Бурхан Виталий Рябцев © ИА REGNUM

«Байкальский остров Ольхон — древний центр сибирского шаманизма. Благодаря своей удаленности и труднодоступности он был ещё и его убежищем, после того как в Монголии и степном Забайкалье восторжествовал буддизм. Мыс Шаманка (или Бурхан) — «сакральное сердце» не только Ольхона, но и всего Байкала. Еще 100 лет назад здесь соблюдались строгие запреты, в том числе на посещение мыса и примыкавшего к нему Шаманского леса. Под лесной полог нельзя было входить даже для того, чтобы выгнать зашедший скот. Другого столь строго охраняемого (на протяжении тысячелетий!) места на Байкале не было», — поясняет учёный.

По словам Виталия Рябцева, изменения начались там в 1930-х годов, вероятно, из соображений «борьбы с религиозными пережитками», рядом с Шаманкой было выбрано место для нового рыболовецкого поселка — Хужира. Он стал главным поселением острова.

«Часть Шаманского леса была вырублена, древесина пошла на строительство поселка. Рядом с мысом лес остался лишь на обращенном к Байкалу склоне, далее лесная полоска расширяется, покрывая песчаные дюны Сарайского залива. Деревьев в возрасте 300−500 лет здесь многие десятки», — поясняет кандидат биологический наук Виталий Рябцев.

По его наблюдениям, второй акт кощунства связан с «освоением» Сарайского залива моторизованными туристами-палаточниками: их нашествие на Ольхон началось в 1990-х, резко усилилось после появления второго парома, достигло своего пика в 2015 г.

«В результате растительность дюн, включая уникальные деревья и эндемичные травы, вплотную приблизилась к своей «последней черте». Летом 2016 вдоль Сарайского залива было построено ограждение. Это не помешало третьему акту кощунства — у сакральной территории появились «частные владельцы». Еще в 2014 г. коричневым забором был обнесен участок леса внизу склона. В мае 2017 г. началось строительство внутри природоохранного ограждения. Оказалось, что еще в 2009 г. тогдашняя администрация Хужира распродала примыкавшую к поселку часть Шаманского леса (14 участков)», — информирует Виталий Рябцев.

По его словам, в конце 2017 г. был достроен «розовый дом», а почти синхронно рядом (также в Шаманском лесу) появилась и двухэтажная китайская гостиница.

«Судебная тяжба по делу первого застройщика Шаманского леса завершилась в 2018 г. Прокуратура почему-то требовала лишь изъятия земельного участка, не упоминая о построенных на нём объектах, что и помогло победе «землевладельца».

Зато в начале 2019 г. прокуратура выиграла в суде дело о возвращении государству 230 соток «на Сарайском пляже о. Ольхон, вблизи скалы Шаманка». По результатам проверок, проведенных Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой, вынесено 11 судебных решений о сносе турбаз». В их число попали и находящиеся в Шаманском лесу («розовый дом» и китайская турбаза).

«Узаконенный» в частном владении кусок шаманского леса Виталий Рябцев © ИА REGNUM

Тем не менее, и сейчас на популярном туристическом сайте можно забронировать «Дом для отпуска «Дом в сосновом лесу». Это и есть вышеупомянутый «розовый дом». «Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гостям виллы подают континентальный или завтрак по меню. Дом для отпуска House in a pine forest располагает террасой. Парам особенно нравится расположение — они оценили проживание в этом районе для поездки вдвоем на 9,6.». О том, что «вилла» признана незаконной и подлежащей сносу — ни слова. Как и о том, что она оскверняет своим присутствием древнее сакральное место», — отмечает Виталий Рябцев.

Заканчивается его статья словами предупреждения для тех, кто в этом широко известном байкальском «месте силы»:

«Владелец, «розового дома утверждал», что построил жилой дом, а не гостиницу. Что ради этого продал единственное жилье в Москве. Он скончался в 2019 г. (проблемы с сердцем). Мэр Хужира, причастный к вышеупомянутым земельным сделкам, был найден повешенным в лесу».

Шаманский лес, с «Домом в сосновом лесу». Чуть выше видна китайская турбаза Виталий Рябцев © ИА REGNUM

Напомним, в 2017 году только в Ольхонском районе выявлено 50 туристических баз и гостиниц (местные жители называют в два раза большую цифру), нарушающих водное и земельное законодательства. Они стоят прямо у воды. По результатам работы на конец 2017 года следствие уже возбудило там 16 уголовных дел в отношении турбаз по факту загрязнения окружающей среды.

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В августе 2019 года Виталий Рябцев опубликовал фоторепортаж о том, как «пожиратели» самого большого резервуара пресной воды на Земле осваивают ранее запрещённые места. К таковым, в частности, относится мыс Шаманка (или Бурхан), считающийся «сакральным сердцем Байкала» и одной из «девяти святынь Азии».

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