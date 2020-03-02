Кемерово, , 05:51 — REGNUM Труженик тыла из Промышленновского муниципального округа Кузбасса Николай Тырышкин отпраздновал 90-летие.

Николай Васильевич Тырышкин родился в селе Новотырышкино Смоленского района Алтайского края. В 1931 году его семья переехала в Томскую область, а в 1937 году — в кемеровские Осинники.

Когда началась Великая Отечественная война, Николая Тырышкина с одноклассниками отправили на поля ОРСа. Они пололи свёклу и турнепс. Затем перешли в колхоз «Искра», а в 1944 году Николай Васильевич пошёл на шахту в Осинниках.

Уже после школы он поступил на исторический факультет Сталинского пединститута. По распределению попал в Промышленновский район. В 1953 году стал учителем истории в школе №2 посёлка Промышленная. Здесь он проработал до выхода на заслуженный отдых.

Общий его трудовой стаж — около 40 лет.

Николай Тырышкин награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», имеет звания «Отличник народного просвещения» и «Заслуженный учитель РСФСР».