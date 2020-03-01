Лондон, , 23:09 — REGNUM В Шотландии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщили 1 марта в пресс-службе правительства страны.

Отмечается, что в настоящее время специалисты отслеживают, с кем контактировал зараженный, а также собирают информацию о тех местах, где он был.

Как сообщало ИА REGNUM, в России пока не зарегистрировано случаев бесконтрольного распространения коронавируса COVID-19, все больные этой коронавирусной инфекцией в России, так или иначе, заразились за рубежом, а потом приехали в РФ. Они были своевременно помещены в карантин.

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