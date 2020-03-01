Санкт-Петербург, , 22:57 — REGNUM Центром празднования Масленицы в Северной столице 1 марта 2020 года стал самый молодой городской парк — имени 300-летия Санкт-Петербурга. Здесь, на берегу Финского залива, впервые состоялся фестиваль «Масленица 2.0».

Красочный фейерверк на фестивале Масленица 2.0 Дарья Драй © ИА REGNUM

Новый формат народного праздника в этой локации был закономерен и гармоничен: буквально рядом находятся знаковые для Петербурга объекты, уже ставшие символами новой городской среды: небоскрёб «Лахта центр», стадион «Газпром арена» и виадуки Западного скоростного диаметра.

«Постарались посмотреть на любимый всеми традиционный праздник по-новому, более современным взглядом, — пояснил идею фестиваля председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич. — Заполнение событийного календаря такими яркими мероприятиями в низкий сезон сегодня не только наша задача, но и запрос туристской отрасли».

Гостям праздника были предложены интерактивная и конкурсная программы, мастер-классы. Приглашенные артисты и музыкальные коллективы выступали сразу на двух сценах — одна для взрослых, другая для маленьких детей. Хедлайнерами фестиваля стали «Бурановские бабушки» и группа Quest Pistols Show.

Завершился праздник не «старинным» сожжением чучела зимы, а большим свето-пиротехническим шоу.

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