Анкара, , 21:29 — REGNUM С момента открытия Турцией границ со странами Европейского Союза (ЕС) их пересекли более 100 тыс. беженцев. Об этом 1 марта сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«По состоянию на 19.40 (19:40 мск) число иммигрантов, покидающих нашу страну через Эдирне, — 100 577», — говорится в сообщении.

Ранее глава турецкого МВД сообщал, что к 10:00 по местному времени (совпадает с московским) 76 358 человек пересекли границу Турции в районе Эдирне и направились в Грецию и Болгарию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он приказал открыть границы своей страны со странами Евросоюза, чтобы туда хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

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