Москва, , 21:12 — REGNUM Российский блогер Екатерина Диденко, муж которой погиб в банном комплексе в Москве, рассказала, как будет проходить прощание с ним.

По ее словам, тело мужа будет кремировано, а прах она развеет над полем. Это последняя воля погибшего, рассказала она на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве в банном комплексе «Девятый вал», где компания отмечала день рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко, произошла трагедия. В результате ЧП погибли три человека.

Погибшие поместили в бассейн не установленное количество сухого льда, после чего произошло обильное дымообразование в результате химической реакции.

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