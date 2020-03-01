Рим, , 21:04 — REGNUM В Италии число подтвержденных случаев инфицирования новым типом коронавируса достигло 1577. Об этом 1 марта сообщил на ежедневной пресс-конференции руководитель службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Согласно данным, предоставленным службой гражданской защитой, в Италии погибло 34 человека, в том числе пять летальных исходов зарегистрированы в воскресенье, 1 марта. Выздоровели 83 итальянца.

Только в области Ломбардия с момента введения чрезвычайной ситуации было выявлено 984 случая заражения, 406 инфицированных госпитализированы и 106 пациентов находились в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 февраля в Италии было 1049 подтвержденных случаев инфицирования новым типом коронавируса, 29 человек в результате болезни скончались, 50 выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 1 тыс. человек