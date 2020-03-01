Ереван, , 20:35 — REGNUM Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил о первом случае заражения коронавирусом в стране, об этом он 1 марта написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава армянского правительства подчеркнул, что забалевшим является 29-летний гражданин страны, недавно вернувшийся их Ирана. Состояние заболевшего оценивается как нормальное. В настоящее время разыскиваются все контактировавшие с ним лица.

Напомним, в настоящее время число заболевших коронавирусом составляет порядка 80 тыс. человек, число скончавшихся приближается к 3 тыс.