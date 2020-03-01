Москва, , 19:58 — REGNUM В Москве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре.

Инфекция была зафиксирована у Давида Берова, недавно вернувшегося из итальянского Милана. Пациент был госпитализирован и у него взяли все необходимые анализы, которые и выявили коронавирус.

Как отмечает источник, заболевший лежал в общей палате с другими пациентами, что создает высокую степень вероятности того, что они также заражены.

Напомним, коронавирус был впервые обнаружен в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на десятки стран, унеся жизни тысячам людей.