Могадишо, , 19:50 — REGNUM В результате вспышки холеры в Сомали скончались семеро человек, об этом 1 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Управление ООН по гуманитарным вопросам также зафиксировало 732 случая заболевания указанной болезнью.

Причиной распространения холеры стали проливные дожди, затопившие некоторые районы страны, эксперты опасаются, что ситуация может ухудшиться в апреле-июне.

Сотрудники медицинских служб подчеркивают, что наиболее уязвимыми перед инфекцией являются женщины и дети в возрасте до пяти лет, также в зоне особого риска находятся пожилые люди.