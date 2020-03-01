Москва, , 19:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в законодательство страны вводятся изменения в организации питания детей, обучающихся в младших классах школ. Текст закона опубликован 1 марта на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, учащимся начальных классов будет предоставляться бесплатное горячее питание в образовательных организациях страны. Закон вступит в силу через 60 дней после официального опубликования его на портале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию заявил о необходимости обеспечения учеников начальных классов в России бесплатным горячим питанием. Данная поддержка будет оказана вне зависимости от уровня доходов семей. Мера должна быть реализована во всех регионах России не позднее 1 сентября 2023 года, а во многих субъектах она заработает и уже в 2020 году.

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