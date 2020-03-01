Москва, , 18:35 — REGNUM В ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей столицы и региона об усилении ветра, порывы которого могут достигать 12−17 м/с. Об этом 1 марта сообщается на сайте ведомства.

«В период с 15:00 часов 01 марта до 10.00 часов 02 марта местами по городу Москве ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям и гостям столицы настоятельно рекомендовали соблюдать правила безопасности: обходить шаткие рекламные и иные конструкции, не парковать машины вблизи деревьев и не оставлять детей без присмотра.

Как сообщало 26 февраля ИА REGNUM, синоптики прогнозируют, что весна в Москву придет уже в середине апреля, когда дневная температура повысится до +15 °С.

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