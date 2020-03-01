1 марта 2020 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 20:18 — REGNUM Первый день весны в Москве стал таковым только на календаре. Ни высокой температурой, ни ярким солнцем погода в этот день жителей столицы не порадовала.

Музей-заповедник Коломенское Дарья Антонова © ИА REGNUM

Прогулка на велосипеде по парку Коломенское Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уже раскрываются почки на деревьях Дарья Антонова © ИА REGNUM

На несколько минут выглянуло солнце Дарья Антонова © ИА REGNUM

Грань между зимой и весной стёрлась во многом благодаря погодным аномалиям предыдущего и наступившего года. По прогнозам метеорологов, минувшая зима может стать самой тёплой за весь период наблюдения.

Пруд в Царицыно пруд ещё скован льдом Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пробежка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Весна в Парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM

Что касается 1 марта, то температура воздуха достигала отметки в 4 градуса. Однако до этой отметки столбик термометра поднимался даже зимой. Вкупе с покрытым тучами серым небом и редким дождём погода, как и настроение прохожих на улицах столицы, было пасмурным.