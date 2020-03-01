Москва, 1 марта 2020, 20:18 — REGNUM Первый день весны в Москве стал таковым только на календаре. Ни высокой температурой, ни ярким солнцем погода в этот день жителей столицы не порадовала.

Музей-заповедник Коломенское
Музей-заповедник Коломенское
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Прогулка на велосипеде по парку Коломенское
Прогулка на велосипеде по парку Коломенское
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Уже раскрываются почки на деревьях
Уже раскрываются почки на деревьях
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Переменчивая погода
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Музей-заповедник Коломенское
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Музей-заповедник Коломенское
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На несколько минут выглянуло солнце
На несколько минут выглянуло солнце
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Грань между зимой и весной стёрлась во многом благодаря погодным аномалиям предыдущего и наступившего года. По прогнозам метеорологов, минувшая зима может стать самой тёплой за весь период наблюдения.

Пруд в Царицыно пруд ещё скован льдом
Пруд в Царицыно пруд ещё скован льдом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Немного снега ещё лежит на земле
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пасмурная погода в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Музей-заповедник «Царицыно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пробежка
Пробежка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Музей-заповедник «Царицыно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Температура воздуха достигала отметки в 4 градуса
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Весна в Парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Весна в Парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Весна в Парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Весна в Парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Весна в Парке Горького
Весна в Парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Что касается 1 марта, то температура воздуха достигала отметки в 4 градуса. Однако до этой отметки столбик термометра поднимался даже зимой. Вкупе с покрытым тучами серым небом и редким дождём погода, как и настроение прохожих на улицах столицы, было пасмурным.