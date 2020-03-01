Лондон, , 18:02 — REGNUM Сразу 12 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Великобритании. Об этом 1 марта сказано в заявлении главного врача Англии Криса Уитти.

Общее количество заболевших на сегодняшний день, таким образом, достигло 35 человек. Это самый большой скачок по количеству заболевших за сутки с момента выявления первого заразившегося коронавирусом.

Шестеро из заболевших недавно приехали из Италии, двое вернулись из Ирана. Ещё три человека были из контактных групп уже выявленных пациентов. остаётся неясным, каким образом заразился пациент из Эссекса: заболевший не покидал страну.

В настоящее время правительство Великобритании применяет стратегию сдерживания распространения коронавируса. В соответствии с ней вновь установленные больные изолируются, их контакты тщательно изучаются. На следующем этапе не исключается, что власти могут применить более широкие меры для обеспечения общественной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал борьбу с эпидемией коронавируса COVID-2019 приоритетной для действующего правительства страны.

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