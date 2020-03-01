Тбилиси, , 17:44 — REGNUM МИД Грузии в очередной раз призывает своих сограждан без крайней необходимости временно воздержаться от поездок в Италию, особенно в те ее регионы, где выявлены пусть даже единичные случаи заболевания коронавирусом.

«Призываем граждан учесть и то обстоятельство, что отдельные государства и авиакомпании приняли решение о временной приостановке авиасообщения или сокращении авиарейсов в Италию, что значительно ограничивает возможности поездки в направлении Италии и обратно», — напоминают в министерстве.

Находящихся в Италии граждан Грузии МИД призывает подчиняться указаниям и рекомендациям местных властей, а в случае необходимости связываться с посольством Грузии в Риме по телефону горячей линии.

Посольство Грузии в Италии разошлет всем находящимся в этой стране гражданам, а также организациям грузинской диаспоры рекомендации по мерам предупреждения распространения вируса и информацию о действующих ограничениях, говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что рейсы в направлении Италии из Грузии выполняют несколько авиакомпаний, самыми популярными из которых являются венгерская Wizz Air и ирландская Ryanair, так как они предлагают перевозки пассажиров по сравнительно низким ценам. Но обе авиакомпании на определенный период лишь сократили число полетов в направлении городов Италии до 1 рейса в неделю. При этом цены на билеты значительно понизили как сами авиакомпании, так и продающие их билеты туроператоры. Многих не успевших ранее посетить Италию граждан Грузии привлекло именно это обстоятельство. Дешевым туром воспользовалась и гражданка Грузии, 31-летняя сотрудница «Банка Грузии», у которой официально подтвержден диагноз коронавируса.

Отметим, 29 февраля в Грузии был официально лабораторно подтвержден третий случай коронавируса. Он выявлен у гражданина Грузии, который путешествовал по Ирану. Этот гражданин имел тесный контакт с первым гражданином Грузии, у которого факт инфицирования коронавирусом был выявлен еще 26 февраля и который также возвращался в страну из Ирана через Азербайджан. Второй случай был подтвержден у сотрудницы одного из филиалов «Банка Грузии», которая вернулась из поездки в Италию. В настоящее время в карантине в Грузии находятся более 100 человек. По официальной информации минздрава, новых случаев коронавируса за минувшие сутки не выявлено.