Пермь, , 17:43 — REGNUM В Перми сегодня, 1 марта, состоялось торжественное открытие памятника «Солдат России», посвящённого подвигу участников боевых действий различных военных конфликтов постафганского периода. Об этом 1 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Михаил Чепкасов

Мемориал воинам представляет собой куб, состоящий из более мелких кубов, с расположенной слева бронзовой скульптурой солдата, справа от нее написаны слова: «Тем, кто погиб», «Тем, кто вернулся», «Тем, кто ждал». На одну грань куба нанесены стихи Расула Гамзатова «Журавли», на задней стороне — изображены летящие журавли.

Выпадающие элементы-кубы из общей скульптуры символизируют собой разрушение мира и военные конфликты, в которых принимали участие российские военнослужащие, среди них гражданская война в Таджикистане, Первая и Вторая чеченские кампании, грузино-абхазский конфликт и другие.

В ходе торжественного открытия памятника участниками церемонии была заложена капсула памяти с землей с места гибели военнослужащих города Перми, которые погибли при исполнении воинского долга во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. Участники почтили память павших солдат минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Михаил Чепкасов

Перед возложением цветов к памятнику губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поделился юношескими воспоминаниями о том, как все жители его родной деревни провожали бойцов и всей деревней радовались, когда они возвращались домой живыми.

«Нужный и необходимый для нашего города памятник, потому что молодежь должна знать своих героев, тех, кто их защитил ценой своей жизни. Ибо патриотизм в России — не пустое слово. И слава Богу, что мы начинаем вспоминать свою историю и отдавать дань уважения нашим героям и воинам» — отметил присутствующий на мероприятии секретарь Союза писателей России Игорь Тюленев.

Особенно символична дата, к которой была приурочена церемония открытия мемориала, идея об установке которого появилась еще 10 лет назад.

Несмотря на то, что открытие памятника ознаменовано 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, 1 марта — это 20-ая годовщина героического подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России в Аргунском ущелье в 2000 году, в составе которой было трое военнослужащих из Пермского края.