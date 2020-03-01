Париж, , 17:20 — REGNUM Открытие Лувра было отложено на неопределённый срок в Париже. Об этом 1 марта сообщил журналистам представитель администрации музея.

Поясняется, что открытие музея задерживается из-за совещания со специалистами в связи с эпидемией коронавируса и возможных профилактических мер.

Ожидается, что дирекция Лувра в ближайшее время объявит о решениях касательно работы музея. В настоящее время совещание продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по последним данным, во Франции число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 100 человек. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране властями Франции было принято решение об отмене всех мероприятий в закрытых помещениях с количеством участников более пяти тыс. человек.

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