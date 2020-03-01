Рига, , 16:19 — REGNUM Руководитель департамента по связям с общественностью Государственного Центра охраны среды Кристине Клявниеце сообщила, что с 1 марта по 30 апреля включительно вводится запрет на рыбную ловлю с лодок во всех реках Латвии, включая проточные каналы в бассейнах рек Даугавы, Гауйи, Лиелупе, Венты, за исключением Балтийского моря и Рижского залива, пишет портал tvnet.lv.

Ограничения действуют в Риге на озёрах и каналах Балтэзерса, Милгрависа, Саркандаугавы и Юглы. В бассейне реки Гауйя на озёрах Алуксне и Парметню. На озёрах и каналах по течению и в устье реки Лиелупе. До 15 июня запрещён лов при помощи рыболовных сетей. А до 30 апреля во всех водоёмах Латвии запрещён лов щуки.