Рига, , 16:17 — REGNUM В латвийский Центр по контролю и профилактике эпидемиологических заболеваний с подозрением на коронавирус уже обратились 97 человек, во всех случаях диагноз не подтвердился, пишет портал nra.lv.

Главный инфектолог Министерства здравоохранения Латвии Уга Думпис сообщил, что не стоит изобретать велосипед. Всем вернувшимся из районов затронутых Covid-19 в течение 14 дней нужно наблюдать за свои состоянием и температурой тела, а также стараться ограничить социальные контакты.

По утверждению министра здравоохранения Илзе Винкеле ответственные учреждения готовы к ситуации и предпринимают все необходимые профилактические меры в связи с угрозой коронавируса.