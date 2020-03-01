Тбилиси, , 16:02 — REGNUM Патриархия Грузии никаких изменений в обряд причащения в связи с угрозой распространения коронавируса не будет и призывает своих прихожан не опасаться причащаться из одной лжицы, потому что они вкушают тело и кровь Иисуса Христа, и уже сам факт такого причастия является надежной защитой.

Как говорится в специальном заявлении патриархии, обряд причащения действовал на протяжении многих столетий в самые опасные периоды вспышки различных инфекционных болезней и никогда источником заражения людей не был.

Патриархия Грузии также сообщила, что официально опровергнута ранее опубликованная информация о решении Румынской православной церкви использовать во время причастия одноразовые ложечки. По информации Грузинской православной церкви, эта информация оказалась ложной.

Подобное заявление вызвало резкую критику как со стороны представителей оппозиции, так и со стороны рядовых граждан. Социальные сети запестрели призывами к тому, чтобы патриарх и его окружение вслед за прихожанами также причащались из общей ложечки, к которой, возможно, прикоснется кто-либо инфицированный коронавирусом. Священников также призвали вооружиться чанами со святой водой и посетить места карантина и инфекционные больницы, где лежат зараженные коронавирусом либо подозреваемые на наличие у них этого вируса граждане.

Интересно, что сегодня официальный сайт патриархии Грузии, где было размещено это заявление, не работает, и при попытке войти на него выдается информация о проводимых на сайте технических работах.

Как известно, 29 февраля в Грузии был официально лабораторно подтвержден третий случай коронавируса. Он выявлен у гражданина Грузии, который путешествовал по Ирану. Этот гражданин имел тесный контакт с первым гражданином Грузии, у которого факт инфицирования коронавирусом был выявлен еще 26 февраля и который также возвращался в страну из Ирана через Азербайджан. Второй случай был подтвержден у женщины, которая вернулась из поездки в Италию. Она оказалась сотрудницей одного из филиалов «Банка Грузии» и пару дней после возвращения успела поработать в своем филиале. В настоящее время этот филиал временно закрыт. Инфекционисты и эпидемиологи работают над установлением всех возможных контактов зараженной женщины. На коронавирус проверены ее муж и ребенок, но у них тестирование дало отрицательный результат.