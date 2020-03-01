Берлин, , 15:09 — REGNUM До 117 возросло количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Германии. об этом 1 марта сообщила пресс-служба института Роберта Коха.

Всего на сегодняшний день официально подтверждено 117 случаев заболевания коронавирусом. Заболевание выявлено в девяти из 16 федеральных земель страны.

Самое большое количество подтверждённых случаев заражения в Северном Рейне-Вестфалии, здесь 66 заболевших COVID-2019. В Баварии, где был выявлен первый заболевший коронавирусом, на сегодняшний день 19 пациентов с диагнозом «коронавирус».

Кроме того, инфекция выявлена в Баден-Вюртемберге, Гессене и отдельные случаи в Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене из-за вспышки коронавируса международной туристической выставки-ярмарки ITB, которая должна была состояться в Берлине с 4 по 8 марта текущего года.

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