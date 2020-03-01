Токио, , 15:42 — REGNUM Круизный лайнер Diamond Princess покинули все пассажиры и члены экипажа в порту города Иокогамы в Японии. Об этом 1 марта объявил журналистам на пресс-конференции министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

По словам министра, в настоящее время эвакуация людей с борта лайнера закончена. В последнюю очередь судно покинули около 500 работников обслуживающего персонала и экипаж судна.

Глава минздрава Японии выразил соболезнования родным и близким умерших от коронавируса пассажиров судна.

Операция по эвакуации людей с судна, стоявшего на карантине в порту Японии, началась 19 февраля. Ряд стран, в том числе Россия, забирали своих граждан в отдельном порядке.

Всего на борту Diamond Princess находилось 3, 7 тыс. человек из 50 стран мира. Судно стояло на карантине по коронавирусу в порту Иокогамы с 5 февраля. Всего коронавирус был подтверждён у 705 человек на борту лайнера.

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